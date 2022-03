Milan sui social – “Forza Sinisa, ti siamo vicini in questo momento delicato”

Attraverso un post pubblicato su Twitter, il Milan mostra tutta la sua vicinanza nei confronti dell'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic,

E' arrivata una notizia che nessuno voleva che arrivasse. Sinisa Mihajlovic , intervenuto oggi durante una conferenza stampa straordinaria, ha annunciato di avere nuovamente a che fare con la leucemia. Una malattia con cui ha già lottato nel 2019 e, da guerriero quale è, battuto. Nonostante ciò, il mostro è ricomparso ma l'allenatore del Bologna è sicuro di poterlo sconfiggerlo anche questa volta. Presto si sottoporrà ad un intervento chirurgico, in quanto può 'giocare d'anticipo' e cercare di risolvere il problema il prima possibile, come annunciato dallo stesso Mihajlovic.

Il mondo del calcio, una volta appresa la brutta notizia, ha mostrato tutta la sua vicinanza nei suoi confronti. Così come lo ha fatto anche il Milan - club che ha allenato in passato- che ha mandato un messaggio attraverso il proprio profilo Twitter. "Ti siamo vicini in questo momento delicato, forza Sinisa!", queste le parole apparse sul social. Intanto potrebbe arrivare un centrocampista a costo zero.