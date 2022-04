Milan sui social – “Inter-Milan, l’ultimo scontro per la finale!” | News

Cresce l'hype per la sfida di martedì sera tra Inter e Milan: ecco lo stupendo video pubblicato dal Diavolo sul proprio profilo Twitter

Martedì sera Inter e Milan si affronteranno per il ritorno delle semifinali della Coppa Italia. Sarà una partita molto importante sotto diversi punti di vista. Il primo, naturalmente riguarda la posta in palio. Dopo lo 0-0 dell'andata, chi vincerà andrà in finale. Un altro aspettando fondamentale di questa gara è ciò che potrà lasciare al termine del match. Le due squadre, infatti, sono in lotta per lo scudetto, dunque una sconfitta potrebbe influire anche a livello mentale. In ogni caso, il Milan ha iniziato a caricare l'ambiente pubblicando un meraviglioso video su Twitter. Ecco, di seguito, le meravigliose immagini. Milan, le top news di oggi: esclusiva Calemme, novità Investcorp.