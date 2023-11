Milan, Sinner ringrazia per l’accoglienza: “Ci rivediamo presto!”

Attraverso il proprio profilo Twitter, Jannik Sinner ha voluto ringraziare il Milan e il suo pubblico per la calorosa accoglienza

Attraverso il proprio profilo Twitter, Jannik Sinner ha voluto ringraziare il Milan e il suo pubblico per la calorosa accoglienza nella serata di Champions League . Il giovane tennista è stato accolto prima dai cori dei tifosi rossoneri e poi omaggiato con uno striscione dalla Curva Sud .

Sui suoi canali social, Sinner ha condiviso un messaggio di ringraziamento: "Grazie mille Milan per l'ottima accoglienza ieri sera. E' stato un onore! Ci rivediamo presto per una serata rossonera".