Milan, Saelemaekers: “Purtroppo niente Nazionale, tornerò più forte”

Milan, infortunio Saelemaekers: il post

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – E’ di pochi minuti fa la notizia dell’infortunio di Alexis Saelemaekers. L’esterno del Milan, che ha già lasciato il ritiro della nazionale belga, ha espresso il suo rammarico per non riuscire ad essere d’aiuto per i prossimi impegni. Queste le sue parole su Instagram:

“È sempre un onore avere l’opportunità di giocare per il tuo paese. Purtroppo non potrò andare in Nazionale a causa del mio infortunio. Spero di indossare presto questa fantastica maglia. Tornerò più forte”.