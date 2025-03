Il Milan giocherà questa sera contro il Lecce. Secondo gli ultimi rumors, in caso di risultato negativo, potrebbe essere l'ultima di Sergio Conceicao. Per il futuro, invece, il club starebbe lavorando sul nuovo direttore sportivo e sul nuovo allenatore. In pole ci potrebbe essere Massimiliano Allegri. Fabio Ravezzani, direttore di 'TeleLombardia', ha scritto su X tutti i suoi dubbi sul prossimo allenatore del Milan. Ecco il suo parere in particolare sulla dirigenza rossonera e su Maurizio Sarri.