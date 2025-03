Milan, Ravezzani: “Non avrei dubbi sul puntare su Tare. E su De Zerbi…”

"Da osservatore mi permetto di dire che Tare ". Così Fabio Ravezzani , direttore di 'TeleLombardia', ha parlato del possibile nuovo direttore sportivo del Milan. Ecco il suo parere a 'Maracanà' di 'TMW Radio': "Dati alla mano, è riuscito a fare grande una squadra, la Lazio, spendendo poco. Con la strategia che ha il Milan, non avrei dubbi su chi puntare, ossia Tare".

Milan, Ravezzani: il parere su Tare e De Zerbi

Ravezzani poi parla del possibile allenatore del Milan: "Allora perché no De Zerbi? Sono allenatori ideali per squadre che non hanno giocatori di grande spessore, ma li considero pericolosi quando devono gestire giocatori di grande personalità. Se il Milan vuole mettersi su questa prima posizione, allora va bene. Ma deve sapere il tifoso che vedrai una squadra capace di grandi exploit ma anche di grandi rovesci".