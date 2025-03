Il Milan è nel pieno di una stagione molto difficile. Siamo a marzo e i rossoneri hanno perso quasi tutti gli obiettivi tolta la possibilità di vincere la Coppa Italia. Per questo il club è pronto ad accogliere un nuovo direttore sportivo per programmare il futuro del Milan. Noi di Pianeta Milan abbiamo anticipato la possibile scelta tempo fa ( LEGGI QUI ). Ecco le ultime novità.

Milan, direttore sportivo: Tare favorito numero uno. La chiusura...

Come scrive Calciomercato.com, Igli Tare sarebbe il favorito numero uno per diventare il nuovo direttore sportivo rossonero. I contatti recenti sarebbero stati proficui. Il Milan, si legge, non vorrebbe arrivare troppo in là con la scelta, visto che il DS dovrà programmare subito la prossima stagione e il futuro del club. Ci sarebbe in programma un nuovo incontro con Tare. La chiusura dell'affare potrebbe arrivare entro metà marzo. Le alternative? Secondo il sito specializzato, Paratici, con D'Amico e Berta molto più distanti. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, colpo da 30 milioni nel mirino. Rivoluzione in attacco!>>>