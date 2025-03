Direttore sportivo, Tare è quello giusto: così ha convinto il Milan

Igli Tare, ex Lazio, dovrebbe diventare a breve il nuovo direttore sportivo del Milan: ecco come ha stregato il club di Via Aldo Rossi

Daniele Triolo Redattore 5 marzo 2025 (modifica il 5 marzo 2025 | 12:02)

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come Igli Tare si accinga a diventare, prossimamente, il direttore sportivo del Milan. Noi di 'PianetaMilan.it' ve lo avevamo anticipato, giorni fa, in esclusiva (LEGGILA QUI). Lo attenderà un compito molto importante e complicato, visto l'ambiente che troverà a Milanello.

Il Diavolo sembra aver optato per Tare, dopo che il proprietario Gerry Cardinale e il suo braccio destro Zlatan Ibrahimović, nei colloqui andati in scena a Londra, avevano parlato anche con Andrea Berta e Fabio Paratici. Entrambi, però, dovrebbero lavorare in Premier League: il primo all'Arsenal, il secondo sta vagliando delle offerte.