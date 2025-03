Panchina Milan, l’agente di Sarri si fa sentire: i rossoneri temporeggiano per …

Maurizio Sarri sarebbe uno dei candidati per la panchina del Milan, soprattutto guardando alla prossima stagione, e in questo senso si sarebbe mosso il suo agente. Il club rossonero, infatti, sarebbe intenzionato a separarsi da Sérgio Conceicao al termine dell'annata, soprattutto alla luce delle ultime prestazioni contro Torino e Bologna e dell'eliminazione dalla Champions League contro il modesto Feyenoord. Addirittura si è anche parlato della possibile promozione di Mauro Tassotti come traghettatore. Posto che quest'ultima sembra piuttosto azzardata come ipotesi, è bene pianificare invece per la stagione che verrà.