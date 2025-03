Milan, Sarri il prossimo allenatore: l'indiscrezione infiamma i tifosi

Sul paragone tra Milan e Napoli: "Nell’anno precedente all’ultimo scudetto vinto dai rossoneri, il Milan era una squadra molto giovane, an gennaio era in lotta per il titolo, con uno scontro diretto contro l’Inter da giocare. A gennaio fece due investimenti: Mandzukic e Meïté. Mandzukic doveva sostituire l’infortunato Ibrahimovic, mentre Meïté sarebbe dovuto essere un uomo in più a centrocampo. Col senno di poi, sarebbe stato meglio non prenderli. Per questo, se il Napoli non ha trovato sostituti all’altezza, ha fatto bene a non acquistare tanto per comprare. Certo, qualche nome interessante c’era, ma serviva investire una somma significativa, considerando che i soldi c'erano dopo la cessione di Kvaratskhelia. Hanno deciso così, ma non avrei preso Okafor, inutile prendere calciatori tanto per fare numero".