Milan, direttore sportivo: tentativo in extremis per Berta. Le ultime

Come scrive 'Il Corriere della Sera', Sergio Conceicao si gioca il futuro in Lecce-Milan . In caso di ribaltoni, pronto Tassotti . Poi il quotidiano parla del prossimo futuro. L’ad Furlani ha trascorso gli ultimi giorni a New York dal patron Cardinale per ridefinire gli equilibri interni e tracciare le linee guida della prossima stagione. Prima decisione scegliere il nuovo direttore sportivo ( QUI QUANTO SAPPIAMO NOI ). Ecco le ultime novità.

Milan, clamoroso retroscena per il direttore sportivo: Berta è ancora in corsa

Il retroscena delle ultime ore, scrive il quotidiano, è che il Milan farà un tentativo in extremis per Berta. Sarebbe infatti il candidato preferito per esperienza e standing. L'ex manager dell'atletico Madrid sarebbe comunque molto vicino alla Premier League e in particolare all'Arsenal. Il Milan si sarebbe mosso in ritardo, ma il possibile ds non ha ancora firmato con i Gunners. In caso di un possibile fallimento del tentativo, in pole ci sarebbe Igli Tare, con Fabio Paratici come possibile alternativa.