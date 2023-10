Milan, Radonjic cuore rossonero: il siparietto social con Krunic | FOTO

Nemanja Radonjic è uno dei giocatori con maggiore talento nel campionato di Serie A. Nonostante forse finora non abbia dimostrato grande costanza, è uno dei calciatori che quando si accendono sono in grado di spaccare definitivamente le partite. E per il Torino si tratta di un'arma davvero importante. Lo stesso fantasista serbo, però, ha dimostrato di essere un grande cuore rossonero.