Milan, primo contratto da professionista per Makengo: “Ringrazio il club”

Con un post pubblicato su Instagram, Clinton NSiala Makengo ha annunciato di aver firmato il primo contratto da professionista con il Milan

Attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, Clinton NSiala Makengo ha comunicato di aver firmato il suo primo contratto da professionista con il Milan. "Gloria a Yehoshua. Sono molto lieto di annunciare la firma del mio primo contratto professionale, a favore dell'AC Milan. Vorrei ringraziare il club per la fiducia, la mia famiglia e il mio agente per il lavoro che è stato fatto in questi anni e il loro sostegno, così come tutte le persone che hanno contribuito al mio progresso", queste le parole apparse sul suo account.