Milan-Newcastle, Tonali: “Incredibile tornare qui. È stata la mia casa”

Sandro Tonali , oggi, è tornato a San Siro da avversario nel match di Champions League tra Milan e Newcastle . Al termine del match il centrocampista italiano ha pubblicato un post sul proprio profilo 'Instagram', soffermandosi proprio sul ritorno in quella che è stata la sua casa. Ecco le sue parole.

"Una sensazione incredibile tornare in quella che è stata la mia casa. Grazie a tutti per il vostro amore. Un punto importante in uno stadio difficile. Guardiamo avanti!!".