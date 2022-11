Milan, vecchie glorie a cena: Nesta insieme a Brocchi, Oddo e Ambrosini

Una foto, mille ricordi e altrettanti trofei conquistati insieme. Ieri sera alcuni ex calciatori del Milan si sono ritrovati a cena per mangiare e stare in compagnia come ai vecchi tempi. Si tratta di Alessandro Nesta, Massimo Ambrosini, Christian Brocchi e Massimo Oddo. L'ex difensore della Lazio ha pubblicato una foto di loro quattro insieme sul proprio profilo Twitter e al tifoso rossonero non può che scendere una lacrimuccia guardando questa foto e pensare ai vecchi trionfi del Milan. "Grande serata e grande amicizia", poche parole ma significative quelle pubblicate da Nesta, a dimostrazione di come sia rimasta intatta l'amicizia tra di loro dopo aver condiviso insieme tanti momenti di gloria nel club rossonero. Scaroni: "RedBird vuole portare la sua esperienza negli USA al Milan".