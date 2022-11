Scaroni: “RedBird vuole portare nel Milan le esperienze avute negli USA”

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni su RedBird e sulle proprietà straniere in Italia

Intervenuto durante la presentazione del libro del giornalista de 'Il Sole 24 Ore' Marco Bellinazzo, Paolo Scaroni ha parlato di RedBird e delle proprietà straniere. Queste le sue dichiarazioni: "Oggi RedBird oltre ai successi sportivi vuole portare anche le esperienze che hanno avuto negli USA e negli altri sport e ci stanno dando apporto fondamentale con competenze che non abbiamo nel Milan e forse in Italia. La proprietà straniera è positiva per il nostro calcio, ci porterà lontano".