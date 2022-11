Milan, Vranckx e Thiaw prendono le misure: il metodo Pioli funziona

Il Milan va avanti per la sua strada, non importa quel che si dice fuori. 'Il mercato non sta pagando', 'I nuovi acquisti rossoneri non sono pronti'. Quante se ne sono sentite in questi mesi. Si può tranquillamente affermare che i giocatori arrivati in questa stagione non sono stati finora protagonisti e che non si tratta di campioni pronti a scompigliare gli equilibri. E allora? È mai possibile che ancora in pochi abbiano compreso la filosofia del Milan dopo anni di progetto giovani? La politica sostenibile del club impone alcune regole ferree dalle quali non si scappa. Una di queste prevede la formazioni di potenziali campioni da far crescere fino alla tanto sperata esplosione definitiva. Eppure per alcuni tutto questo viene sempre accolto come una sconvolgente novità.