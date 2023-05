Milan, Leao predica calma: “Mai correre contro il tempo”

Nella semifinale di andata del derby di Champions League , che ha visto il Milan cadere in casa, nella cornice dello stadio 'San Siro' contro l' Inter , il grande assente, purtroppo, è stato Rafael Leao . Il portoghese, il cui rinnovo di contratto con il Diavolo è atteso a giorni, aveva subito un'elongazione nei primi minuti del match contro la Lazio ed è stato costretto a saltare l'importante sfida contro i nerazzurri.

Oltre al derby, con ogni probabilità, Rafael Leao non scenderà in campo nemmeno contro lo Spezia, nell'incontro che andrà in scena alle ore 18:00 di sabato 13 maggio. A tal proposito il lusitano ha voluto predicare calma e lo ha fatto attraverso il proprio profilo 'Instagram', dove ha postato una foto con la seguente didascalia: 'Ogni cosa a suo tempoi, mai correre contro il tempo'. LEGGI ANCHE: Milan, le cifre del rinnovo di Leao >>>