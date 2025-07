Calciomercato Milan, sale la tensione tra Jashari e il Bruges: il punto

Il Bruges riprenderà in giornata gli allenamenti: vedremo se Jashari tornerà ad allenarsi con il resto del gruppo o se continuerà a lavorare a parte, così come ha fatto per tutta l'ultima settimana. Per la 'rosea', esiste anche l'ipotesi che non si presenti. Il Milan, dal canto suo, è in fase di attesa. Osserva e 'tifa' affinché la tensione tra le parti non cali. Così fosse, il Diavolo effettuerà un nuovo tentativo per verificare se esistono le condizioni per chiudere l’operazione alle condizioni proposte, ovvero 32,5 milioni di euro più 2 di bonus.