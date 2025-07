Calciomercato Milan, il giorno di Modric: visite, firma poi a Milanello

Quindi, idoneità sportiva al 'Centro Ambrosiano' di Milano per poi recarsi, nel pomeriggio, a 'Casa Milan' per firmare il contratto annuale (scadenza 30 giugno 2026 ) con opzione per un'altra stagione con il Milan. Qui farà anche foto e video di rito e rilascerà la prima intervista ufficiale ai canali del club meneghino.

Dopo visite e firma, andrà a Milanello. In serata sarà a Zagabria

La prima giornata di Modric da giocatore del Milan si concluderà con una visita nel centro sportivo rossonero di Milanello, dove incontrerà l'allenatore Massimiliano Allegri e i suoi nuovi compagni di squadra, attesi da una seduta pomeridiana di allenamento. Li ritroverà, poi, da lunedì 4 agosto, quando sarà andato in vacanza per tre settimane per ricaricarsi in vista della nuova stagione.