Calciomercato: Modric, un Pallone d’Oro al Milan. Non è la prima volta

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Luka Modric, centrocampista croato classe 1985, si appresti - in giornata - a diventare ufficialmente il secondo colpo di calciomercato del Milan in quest'estate 2025. Arriverà in città, all'aeroporto di Milano-Malpensa, a metà mattinata. Quindi, intorno alle ore 12:00, si sposterà presso la clinica 'La Madonnina' di Milano per le visite mediche di rito.