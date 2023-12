Milan, la compagna di Jovic celebra l’attaccante sui social (FOTO)

Luka Jovic, attaccante del Milan, ha trovato il suo primo gol in rossonero nella gara contro il Frosinone, dopo che prima di allora era arrivato solamente un assist. Durante la scorsa stagione ha vestito la maglia della Fiorentina. Con i viola ha preso parte a 50 partite andando a segno solamente in 13 occasioni, divise tra Serie A (6), Conference League (6) e Coppa Italia (1). LEGGI ANCHE : Tra infortunio, obiettivi e Scudetto. Ecco le parole di Rafael Leao

