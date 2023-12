Leao: “Sto bene, ma non rischiamo. Il Milan deve vincere. Su Pulisic…”

" Io cerco di mettere la squadra in 'good mood'. Ora c'è troppa pressione , anche se alle volte è buona. I l Milan è forte. I tifosi ci tengono sempre . Io cerco di aiutare i nuovi e cerco di farlo anche da fuori. Bellissimo vedere le vittorie. Il Milan deve vincere ".

"Scudetto ci crediamo. I l campionato è lungo . Dobbiamo vincere, come stiamo facendo ora. Stiamo buttando fuori la pressione. Pulisic ha fatto un grande gol . I compagni hanno fatto bene anche senza di me". LEGGI ANCHE : Calciomercato Milan - Chi è Patino. Ruolo, dati e skills

