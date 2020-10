Milan, il ricordo per Renzo Burini: oggi avrebbe compiuto 93 anni

Milan, il ricordo per Renzo Burini

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan attraverso i propri canali social ha ricordato Renzo Burini nel giorno del suo compleanno e ad un anno dalla sua scomparsa. Burini – 190 presenze e 87 reti con la maglia del Milan – è venuto a mancare il 25 ottobre 2019. Questo fu il toccante messaggio pubblicato via social dal club di via Aldo Rossi: “È mancato uno dei pilastri della grande storia rossonera: Renzo Burini, uno dei goleador del Milan del Gre-No-Li, si è spento a 92 anni. Ai figli Roberto e Franco, un forte abbraccio milanista e le condoglianze più sentite”. Oggi, in quello che sarebbe stato il suo 93esimo compleanno, il Milan lo ha ricordato così: “A un anno dalla sua scomparsa, ricordiamo Renzo Burini nel giorno del suo compleanno”.

Derby – Inter-Milan non è a rischio: le ultime>>>