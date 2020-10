Derby Inter-Milan, altri due positivi: ma la gara non è a rischio

INTER-MILAN, IL DERBY NON E’ A RISCHIO

ULTIME NOTIZIE INTER-MILAN – Come riporta questa mattina ‘La Gazzetta dello Sport’, il match tra Inter e Milan in programma sabato 17 ottobre alle ore 18.00 non è a rischio. L’idea in realtà non è mai stata seriamente presa in considerazione, ma nella giornata di ieri si sono aggiunte alle positività di Skriniar, Bastoni, Nainggolan, Gagliardini e Duarte, anche quelle di Ionut Radu (secondo portiere nerazzurro) e Matteo Gabbia. Esce da questa lista invece Zlatan Ibrahimovic che si è negativizzato. Come riporta la rosea, se le squadre seguiranno nei dettagli quanto prescritto dai regolamenti, allora l’Ats non potrà che autorizzare questo derby, probabilmente il più strano di sempre.

