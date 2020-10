Inter, quinto positivo al Covid-19: si tratta del portiere Radu

Inter, Radu il quinto positivo in rosa

ULTIME NOTIZIE INTER-MILAN – Come comunicato pochi minuti fa dall’Inter, il portiere romeno Ionut Radu è il quinto positivo al Covid-19 della rosa di Antonio Conte. Nella giornata di ieri erano risultati positivi i centrocampisti Radja Nainggolan e Roberto Gagliardini, mentre nei giorni scorsi Milan Skriniar e Alessandro Bastoni (oggi altri 3 positivi in U21..)

Di seguito il comunicato: “FC Internazionale comunica che Roberto Gagliardini e Radja Nainggolan sono risultati positivi al Covid-19 in seguito ai test effettuati in questi giorni ad Appiano Gentile. Nella mattinata di oggi è emersa oltretutto la positività di Ionut Radu dopo il test effettuato ieri, domani sono in programma ulteriori controlli”.