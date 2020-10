Serie A – Milan, abbassato il monte-ingaggi: ora è quinto

Milan, i dettagli del monte-ingaggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il monte-ingaggi del Milan rispetto alla scorsa stagione è stato abbassato e ora è quinto in Italia, dietro a Juventus (236 milioni), Inter (149 milioni), Roma (112 milioni) e Napoli (105 milioni). Il Milan attualmente è a quota 90 milioni, avendo acquista calciatori da stipendi medio-bassi e ceduto calciatori con ingaggi alti come Suso, Paquetà e Biglia.

Zlatan Ibrahimovic è il più pagato nella rosa di Pioli con un ingaggio da 7 milioni di euro netti all’anno. Un milione in più del portiere Gigio Donnarumma, che però potrebbe sorpassarlo con il possibile rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2021. Stessa scadenza per il trequartista turco Hakan Calhanoglu (oggi 2,5 milioni). I calciatori rossoneri che prendono meno soldi sono i giovani Colombo e Daniel Maldini con 300mila euro netti a stagione.