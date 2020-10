News Milan – Ufficiale: Gabbia positivo al coronavirus. Il comunicato

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Altra brutta notizia per il Milan in vista del derby contro l’Inter, in programma il 17 ottobre prossimo. Matteo Gabbia, difensore centrale rossonero, è risultato positivo al coronavirus. Il classe 1999 si aggiunge dunque a Zlatan Ibrahimovic e Leo Duarte.

Ecco il comunicato ufficiale pubblicato dal Milan: “AC Milan comunica di essere stato informato che Matteo Gabbia, ora in Islanda con la Nazionale Under 21, è risultato positivo al Covid-19“.

A questo punto, Pioli, per la partita contro l’Inter, ha disposizione in difesa solo Simon Kjaer e Alessio Romagnoli, che ha appena smaltito una lesione al polpaccio.

MILAN, I NUMERI DEL BILANCIO >>>

FIDUCIA SUI RINNOVI DI DONNARUMMA E CALHANOGLU >>>

REBIC RESTA IN DUBBIO >>>