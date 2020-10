Inter-Milan, Rebic resta in dubbio: rivalutato la prossima settimana

Rebic in dubbio per il derby

ULTIME NOTIZIE INTER-MILAN – Ante Rebic rimane fortemente in dubbio in vista della stracittadina di sabato prossimo. Come riporta questa mattina ‘La Gazzetta dello Sport’, verrà rivalutato da uno specialista a metà della prossima settimana. Il croato è fermo dalla gara contro il Crotone vinta 2-0 in trasferta per una lussazione del gomito. Solamente la prossima settimana si saprà se Rebic potrà essere a disposizione di Pioli per il match contro i nerazzurri in programma sabato 17 ottobre alle 18.00. Ancora incerta anche la presenza di Ibra: attacco sulle spalle di Leao?