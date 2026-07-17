C'è un nuovo volto che sta catturando l'attenzione a Milanello in questi primi giorni di allenamento sotto gli occhi esperti di Ruben Amorim. Si tratta di Aurelien Guernier, giovane attaccante francese classe 2007, arrivato a parametro zero durante questa sessione di mercato estiva dopo la scadenza al Birmingham City.

Milan, le prime parole di Guernier: "

"New home, new family. Pronto a dare tutto per questa maglia".

Il comunicato del Milan: l'innesto per il futuro

"AC Milan è lieto di comunicare di aver tesserato il calciatore Aurelien Guernier, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro, dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti. L’attaccante, nato nel 2007, ha giocato nel Birmingham City FC e adesso ha scelto di legarsi ai colori rossoneri"

Il giovane talento, attualmente aggregato alla prima squadra per il ritiro estivo ma destinato ad essere uno dei futuri pilastri del Milan Futuro in Serie c, ha voluto condividere tutta la sua emozione per questa nuova grandissima avventura con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram:La firma del gioiellino francese era stata ufficializzata dal club rossonero lo scorso 23 giugno, confermando la nuova linea societaria improntata sulla ricerca e sullo sviluppo di giovani talenti che possano poi diventare dei veri e propri campioni. Questo è il comunicato diffuso dal Milan nelle scorse settimane:

Per Guernier si tratta di un salto di carriera davvero importante. Cresciuto nel Birmingham City, il giovane ha scelto l'Italia e il progetto rossonero per fare il salto di qualità. La sua avventura incomincia sotto le giuste idee: la possibilità di mettersi in mostra durante il ritiro, prima di scendere in campo in Serie C.