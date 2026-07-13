Milan, Gonçalo Ramos è a Milano: ecco la foto con la sua maglia numero 9

Il Milan ha iniziato oggi il raduno a Milanello. Grazie al contributo dell'inviato Stefano Bressi, potrete seguire tutta la giornata LIVE sul sito e sui social di Pianeta Milan (qui tutte le notizie).

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I convocati in attacco e i rientri post-Mondiali

Il colpo record Gonçalo Ramos è a Milano: la foto social

Questa la lista dei primi attaccanti convocati da Ruben Amorim: presenti Chukwueze e Nkunku (della prima squadra). Tra i giovani chiamati Kostic e Camarda. Leao e Pulisic rientreranno anche loro dopo i Mondiali, così come Santiago Giménez e il nuovo acquisto Gonçalo Ramos.L'attaccante portoghese è stato il colpo di questa sessione estiva di mercato per il Diavolo che ha speso più di 70 milioni di euro (cifra record per il Milan) per strapparlo al PSG. Il nuovo attaccante del Milan Gonçalo Ramos è a Milano. A certificarlo è lo stesso portoghese che ha postato nelle sue storie su Instagram la foto con la sua nuova maglia numero 9 presso un Milan Store. Ecco lo scatto.

Il ruolo di Ramos nello scacchiere tattico del Diavolo

Un segnale chiaro quello di Ramos: l'attaccante portoghese ha già tanta voglia di Milan, nonostante non fosse tra i convocati di Amorim è già pronto per la sua nuova avventura con la maglia rossonera. Non escludiamo che possa anche passare oggi a Milanello per conoscere l'ambiente e salutare i suoi compagni, visto che si trova in città. Ramos è stato un colpo importantissimo per il Milan: è una prima punta che con il PSG non giocava da titolare, ma solo perché aveva fuoriclasse davanti a lui. Quando è stato chiamato in causa, il portoghese ha sempre ripagato la fiducia del club francese segnando gol importanti per i trofei recenti della squadra. Per il Diavolo sarà il fulcro centrale dell'attacco e dovrà rispondere sul campo all'investimento pesante fatto dal Milan per portarlo a Milanello. Non vediamo l'ora di vederlo all'opera con la maglia rossonera.