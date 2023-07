Milan Femminile, Piemonte: “Italia? Non mi aspettavo l’esclusione”

Attraverso il proprio profilo Instagram, l'attaccante del Milan Femminile, Martina Piemonte, ha parlato dell'esclusione dai convocati dell'Italia per i Mondiali Femminili: "Dopo aver raggiunto in quest’ultimo anno la migliore forma fisica e la maggiore maturità come professionista, non mi sarei mai aspettata una tale esclusione. Rispettosa da sempre dei ruoli, ancora oggi, rispetto, nonostante il dispiacere, la scelta della CT, per cui nutro profonda stima".