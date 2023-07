Calciomercato Milan – Ecco l’offerta dei rossoneri per Frattesi

Un affare da 35 milioni tra parte fissa, bonus e contropartita tecnica

Si parla di 20 milioni di euro, più 5 di bonus per arrivare a 25. In più, il cartellino dell'attaccante Lorenzo Colombo, classe 2002, centravanti che piace moltissimo ai neroverdi e che viene valutato dal club rossonero almeno 10 milioni di euro. Un'operazione, quindi, da 35 milioni di euro complessivi: non lontana dalla valutazione di 40 che il Sassuolo farebbe del giocatore. Milan, prima offerta per Reijnders: le ultime news >>>