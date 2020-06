Milan, Donnarumma: “Spirito giusto, avanti a testa alta”

MILAN NEWS – Come spesso è accaduto negli ultimi anni, Gianluigi Donnarumma è stato il migliore in campo ieri sera in un Milan acciaccato che non è riuscito ad acciuffare la finale di Coppa Italia. Un rigore parato e altri interventi sicuri non sono bastati a dare la scossa ai suoi compagni che, dopo l’espulsione di Ante Rebic, non hanno avuto la forza di reagire.

Intervenuto su Instagram, il fuoriclasse rossonero ha però invitato la squadra a non abbattersi, perché lo spirito mostrato è quello giusto e bisogna andare avanti a testa alta. Questo il post.