Milan, Brahim Diaz: “Sono isolato in casa, ma fortunatamente sto bene”

Dopo aver contratto il Covid 19, Brahim Diaz ha voluto rassicurare i tifosi del Milan circa le sue condizioni con un messaggio su Twitter

Come annunciato anche dal Milan attraverso un comunicato ufficiale, Brahim Diaz è risultato positivo al Covid 19. Una volta appresa la notizia, il calciatore rossonero ha pubblicato su Twitter un post in cui parla delle sue condizioni. "Sono isolato in casa dopo essere risultato positivo al coronavirus. Per fortuna sto bene, grazie per i vostri messaggi. Adesso tocca a me fare il tifo per la squadra da qui per qualche giorno!", queste le sue parole apparse sul social.