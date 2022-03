Milan, Bertolucci: “Donnarumma? Ora parla in continuazione, che strano…”

Perché Gianluigi Donnarumma, da capitano del Milan, non parlava mai e adesso lo fa sempre? Ecco il dubbio di Paolo Bertolucci

Paolo Bertolucci, ex tennista e noto tifoso del Milan, ha sollevato un grande dubbio su Gianluigi Donnarumma. Perché da capitano rossonero non parlava mai e adesso lo fa sempre? Questa disparità alimenta le sue perplessità. Queste le dichiarazioni scritte attraverso il proprio profilo 'Twitter': "Da capitano del Milan per 6 mesi non ha aperto bocca e rilasciato una semplice intervista. Adesso parla in continuazione. Che strano…". Le Top News di oggi sul Milan: conferenza di Pioli, novità sui riscatti di Florenzi e Messias