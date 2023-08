Milan, Bennacer lavora per riprendere a giocare: “Sulla via del ritorno”

Ismael Bennacer, mediano del Milan, ha postato sui propri social un'immagine che lo ritrae mentre si allena per riprendersi dall'infortunio

Al termine della scorsa stagione Ismael Bennacer aveva rimediato un brutto infortunio, che gli aveva fatto saltare momenti importanti del campionato e della Champions League . Gli esiti degli esami strumentali, poi, sono stati una sentenza e l'algerino non potrà tornare in campo fino ad inizio 2024.

Nonostante ciò Ismael Bennacer non ha mai smesso di lavorare e, nella giornata odierna, ha postato sul proprio profilo 'Twitter' una sua foto mentre si allena. L'obiettivo è chiaramente quello di scendere in campo con la maglia del Milan il più presto possibile. A corredo la didascalia: "Sulla via del ritorno...".