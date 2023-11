Milan, Bennacer e Leao alle ATP Finals: ecco il post social con Djokovic

Ismael Bennacer e Rafael Leao, calciatori del Milan, erano presenti alle ATP Finals. Ecco il post social in compagnia di Novak Djokovic

L'argomento della serata, senza ombra di dubbio, è il successo di Novak Djokovic alle ATP Finals contro l'altro tifoso del Milan, Jannik Sinner. Anche il club rossonero ha deciso di celebrare entrambi, il serbo per il settimo sigillo in questo torneo e l'italiano per la grande settimana vissuta.