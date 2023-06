Milan sui social – Gli auguri del club rossonero per i 66 anni di Virdis

Attraverso il proprio profilo Twitter, il Milan ha pubblicato un post per augurare un buon 66esimo compleanno a Pietro Paolo Virdis

Buon compleanno a Pietro Paolo Virdis ! L'ex attaccante del Milan compie oggi 66 anni e il club rossonero, ha pubblicato un post sul proprio profilo Twitter per augurargli un buon compleanno. "Una minaccia costante nell'area di rigore. Buon 66esimo compleanno", il messaggio apparso sul social accompagnato da una foto di Virdis in maglia rossonera.

Con il Milan, Virdis ha collezionato ben 184 presenze in 5 stagioni, portando a referto 76 gol e 29 assist. Ma non solo, poiché con i rossoneri ha vinto un campionato italiano ed una Champions League. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, continuano i contatti per Pulisic. Le ultime