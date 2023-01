Milan, Bennacer suona la carica: “State certi che non ci arrenderemo”

Ismaël Bennacer , centrocampista rossonero, ha affidato ai social le sue emozioni al termine di Lazio-Milan , partita della 19^ giornata della Serie A 2022-2023 terminata 4-0 per i padroni di casa allo stadio 'Olimpico' di Roma . Il franco-algerino, classe 1997 , che salterà Milan-Sassuolo domenica per squalifica, ha voluto lanciare un messaggio ben preciso a compagni di squadra e tifosi.

"Il fallimento è difficile da accettare, ma prevale sempre la speranza. State certi che non ci arrenderemo. Lavoreremo per capire i nostri errori e darvi ciò che meritate. Grazie per il vostro sostegno constante, che è ancora più significativo in questi momenti difficili", ha scritto Bennacer. L'auspicio, ora, è che il Diavolo, anche grazie all'ex Empoli, possa rialzare la testa al più presto. Mercato Milan, rinnovo Leao di nuovo complicato: i motivi >>>