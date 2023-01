Calciomercato Milan – Rinnovo Leao di nuovo complicato: i motivi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sulla trattativa per il rinnovo di Rafael Leao con il Milan. L'attaccante portoghese, come noto, andrà in scadenza di contratto con il club di Via Aldo Rossi il prossimo 30 giugno 2024 e si riteneva che questo mese di gennaio fosse quello cruciale per il prolungamento del matrimonio.