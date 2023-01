Calciomercato Milan – Nuovo bomber, Maldini regala un colpo a sorpresa

Ultimi giorni del calciomercato invernale e il Milan è impegnato su più fronti. Da un lato, la necessità di far uscire chi non gioca mai (Tiémoué Bakayoko) o poco (Yacine Adli). Forse anche chi deve fare esperienza (Marko Lazetić). Dall'altro, i dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara hanno intravisto la possibilità di mettere le mani su un obiettivo concreto per la prossima estate, Nicolò Zaniolo, già in questo rush finale di questa sessione di trattative.