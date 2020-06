Juventus-Milan: #BlackLivesMatter, slogan rossonero nel riscaldamento

MILAN NEWS – Dopo l’omicidio di George Floyd, uomo di colore ucciso a Minneapolis (Minnesota, U.S.A.) soffocato dal ginocchio di un’agente di Polizia bianco, il mondo si è mobilitato contro il razzismo.

Anche il club di Via Aldo Rossi ha voluto lanciare un messaggio chiaro, ben preciso: “Il silenzio non è un’opzione: no al razzismo!“, si può leggere in un post del Milan sul proprio account ufficiale di ‘Twitter‘.

I giocatori di Stefano Pioli sono scesi in campo, nel riscaldamento di Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia, con una maglia tutta nera e una scritta con lo slogan del momento, #BlackLivesMatter.

