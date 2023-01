Inzaghi ricorda Vialli: “E’ stato un orgoglio indossare la tua 9” | News

Gianluca Vialli è scomparso oggi all'età di 58 anni. L'ex attaccante di Sampdoria e Juventus ha lasciato un vuoto incolmabile in tutto il mondo del calcio in quanto, oltre ad essere stato un grande attaccante, è stata una persona di uno spessore enorme. Tanti personaggi del mondo del calcio lo hanno ricordato con un post sui social, tra cui anche Filippo Inzaghi.

L'ex attaccante e allenatore del Milan, come si può ben ricordare, ha vestito la maglia numero 9 della Juventus prima di approdare in rossonero. Precedentemente, quella maglia apparteneva proprio a Vialli. "Ciao Gianluca, sono distrutto da questa notizia. Per me sei stato un esempio oltre che un idolo. È stato un orgoglio indossare la tua 9. Riposa in pace Campione", ha scritto Inzaghi sul suo profilo Instagram. Cardinale tra Milan, Yankees e Ben Affleck: il ritratto di ‘Business Insider’.