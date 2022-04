Inter-Milan, gol annullato a Bennacer: il fratello di Theo ironizza sui social

Dopo il gol annullato ad Ismael Bennacer durante Inter-Milan, Lucas Hernandez, fratello di Theo, ha ironizzato sui social l'accaduto

Continua a far discutere il gol annullato ad Ismael Bennacer durante Inter-Milan. Sarebbe stata la rete del 2-1 che avrebbe riaperto il match, con i rossoneri che, nonostante il doppio svantaggio, non stavano assolutamente giocando una brutta partita. Un errore arbitrale che non è passato inosservato nemmeno agli occhi di Lucas Hernandez, fratello di Theo, il quale ha seguito con interesse la gara per ovvi motivi e ha commentato attraverso una storia su Instagram la decisione di Mariani. "Scandaloso", accompagnato da un pallino rosso e uno nero e delle emoticon che ridono a crepapelle, è questo quanto apparso sul social. Milan, le top news di oggi: esclusiva Bellinazzo, novità Ibra e Rebic.