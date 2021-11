Gabbia, la fidanzata sbotta sui social: “Il calcio è un gioco, c’è un limite”

Dopo la brutta prestazione in occasione di Fiorentina-Milan, la fidanzata di Matteo Gabbia ha pubblicato delle parole in sua difesa

Quella di ieri non è stata sicuramente una grande prestazione di Matteo Gabbia. Il difensore del Milan, infatti, è stato protagonista in negativo in occasione di alcuni gol segnati dalla Fiorentina. Purtroppo a molti non è andata giù la sconfitta dei rossoneri e il difensore classe 1999 è stato preso di mira sui social. In sua difesa è intervenuta la fidanzata Federica Ruggieri. Attraverso una storia pubblicata su Instagram, lady Gabbia ha scritto queste parole: "Mi vergogno profondamente di appartenere allo stesso genere umano di persone ignoranti e frustrate che sfogano la loro rabbia repressa nei confronti di ragazzi di 20 anni, arrecando solo male gratuito. Il calcio è un gioco e dovrebbe rimanere tale, a prescindere da qualunque prestazione. Ognuno è libero di esprimere il proprio pensiero ma c'è un limite: esiste la dignità e il rispetto di una persona. Questa è la linea che distingue un tifoso da un ignorante, ed è questo che siete".