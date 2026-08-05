Filippo Inzaghi ricorda Franco Baresi: omaggio davanti al murale di Perth | VIDEO

"Il viaggio è andato bene, ma sarei voluto essere da Franco", queste le parole di Filippo Inzaghi, storico attaccante del Milan oggi allenatore del Palermo, impegnato proprio nel raduno estivo a Perth in Australia.

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Il commovente omaggio floreale di Inzaghi a Perth

Per questo motivo, proprio come la prima squadra del Milan, 'Pippo' non ha potuto partecipare ai funerali della leggenda Franco Baresi , che ci ha lasciato, purtroppo, all'età di 66 anni. L'attaccante rossonero ha voluto comunque far sentire la sua vicinanza alla familia di Baresi lasciando un omaggio floreale di fronte al murale in centro a Perth che ritrae Franco Baresi sulle spalle di Ruud Gullit. L'opera è stata realizzata il 31 maggio 2024, in occasione dell'amichevole disputata dai rossoneri contro la Roma.

Ecco il video pubblicato sui social del Palermo:

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"Non c’è distanza che il cuore non possa colmare. Un ultimo saluto per Franco Baresi, anche a migliaia di chilometri".

Un bel gesto quello di Inzaghi nel ricordo di una leggenda assoluta.

I numeri leggendari della carriera di Franco Baresi

L'esordio precoce: nel settore giovanile del Milan dall'età di 12 anni, aveva esordito a soli 17 anni.

nel settore giovanile del Milan dall'età di 12 anni, aveva esordito a soli 17 anni. La leadership: ha ereditato la storica fascia da capitano a 22 anni, fino al ritiro nel 1997.

ha ereditato la storica fascia da capitano a 22 anni, fino al ritiro nel 1997. Il palmarès col Diavolo: una carriera lunghissima con il Diavolo con 17 trofei conquistati in 20 stagioni.

una carriera lunghissima con il Diavolo con 17 trofei conquistati in 20 stagioni. I numeri ufficiali: 719 partite ufficiali e 33 gol all'attivo con la maglia rossonera e 81 partite con una rete con l'Italia.

Il re dei difensori insieme a Paolo Maldini

Nella sua lunghissima carriera giocata con la maglia del Diavolo ha sempre mostrato di essere già avanti con il suo modo di giocare e non è un caso che per molti è considerato come uno dei migliori difensori della storia, insieme a un'altra leggenda del Milan, ovvero Paolo Maldini.

Franco Baresi era nato a Travagliato l'8 maggio 1960 e ha passato una vita sportiva e non con la maglia rossonera: