Derby Milan-Inter, probabili formazioni: Gonçalo Ramos al 'debutto'. Torna anche Leão

Giornata importante per il Milan: oggi la squadra di Amorim scenderà in campo per il Derby amichevole contro l'Inter. Nonostante non sarà una sfida ufficiale sarà sempre un derby ed è quindi chiaro che entrambe le squadre vogliano vincere. L'aspetto più importante resta capire a che punto si trova la squadra di Amorim: i calciatori rossoneri hanno continuato a lavorare tutti i giorni dopo il 2-2 contro il Celtic. Vedremo se ci saranno dei miglioramenti sensibili dal punto di vista del gioco. Ecco le probabili formazioni della sfida riprese da La Gazzetta dello Sport.

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Gila: sta recuperando dal problema muscolare subito contro il Celtic e potrebbe tornare a ferragosto.

sta recuperando dal problema muscolare subito contro il Celtic e potrebbe tornare a ferragosto. Terracciano: non ci sarà il portiere che si sta allenando a parte da un paio di settimane.

non ci sarà il portiere che si sta allenando a parte da un paio di settimane. Ricci: alle prese con una tonsillite, dovrebbe giocare sabato contro il Chelsea.

alle prese con una tonsillite, dovrebbe giocare sabato contro il Chelsea. Athekame, Odogu, Kostic e Guernier: ieri non si sono visti in campo e potrebbero essere utilizzati con i Blues e non oggi.

ieri non si sono visti in campo e potrebbero essere utilizzati con i Blues e non oggi. Rabiot e Maignan: gli unici giocatori che devono ancora rientrare dopo le vacanze post Mondiali 2026.

L'scenderà in campo con il suo classico 3-5-2 con Martinez in porta, Pavard, Bisseck e Bastoni a comporre il reparto arretrato. Barella, Stanković e Zieliński a centrocampo con Luis Henrique e Dimarco sugli esterni. In attacco Esposito e Mosconi.Amorim, invece, dovrà fare a meno di tre giocatori e gestire i rientri:

Per il suo Milan Amorim non cambia: sempre 3-4-2-1. In porta Torriani con Tomori, Gabbia e Pavlović in difesa. Musah e Fofana sulla mediana con Chukwueze ed Estupiñán sugli esterni. Esordio non ufficiale dal primo minuto per Gonçalo Ramos schierato come unica punta: alle sue spalle Nkunku e Leão. Ci sarà spazio anche ai calciatori che partono dalla panchina.

Ecco le probabili formazioni del derby Milan-Inter

Milan (3-4-2-1): Torriani; Tomori, Gabbia, Pavlović; Chukwueze, Musah, Fofana, Estupiñán; Nkunku, Leão; Gonçalo Ramos. Allenatore: Amorim.

Inter (3-5-2): Martinez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Stanković, Zieliński, Dimarco; Esposito, Mosconi. Allenatore: Chivu.