Filippo Inzaghi è stato un clamoroso bomber d'area di rigore per il Milan. Quello che servirebbe oggi al Diavolo di Massimiliano Allegri. Anche in panchina 'SuperPippo' sta scrivendo la storia e in particolare della Serie B. Inzaghi, infatti, si è ormai caratterizzato come l'uomo promozione. Nella stagione 2019/2020, Inzaghi ha guidato il Benevento a una storica vittoria nel campionato cadetto. Nel 2017 col Venezia, dalla Serie C alla B. E infine la promozione in Serie A dello scorso anno con il Pisa, forse quella più difficile sulla carta. Nel 2026 l'obiettivo è scrivere di nuovo la stessa storia, stavolta con il Palermo che cerca la promozione dalla Serie B ormai da anni, per questo si è affidata a un allenatore che ha guidato tante squadre in questo particolare obiettivo. Al momento i rosanero sono in pieno lotta playoff e ancora in corsa per i primi due posti, che vogliono dire promozione diretta.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN la storia amarcord Il 2025 di Inzaghi: SuperPippo si conferma l’uomo promozione
ULTIME MILAN NEWS
Il 2025 di Inzaghi: SuperPippo si conferma l’uomo promozione
L'ex attaccante del Milan Filippo Inzaghi continua con la sua carriera in Serie B. Con il Pisa la promozione nel 2025. Nel 2026 sarà il turno del Palermo? Il video
LEGGI ANCHE: Nkunku può davvero essere il vero colpo del mercato di gennaio per il Milan: ecco perché>>>
In alto all'articolo il video su Inzaghi uomo promozione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA