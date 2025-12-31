Il 2025 di Inzaghi: SuperPippo si conferma l’uomo promozione

Filippo Inzaghi è stato un clamoroso bomber d'area di rigore per il Milan. Quello che servirebbe oggi al Diavolo di Massimiliano Allegri. Anche in panchina 'SuperPippo' sta scrivendo la storia e in particolare della Serie B. Inzaghi, infatti, si è ormai caratterizzato come l'uomo promozione. Nella stagione 2019/2020, Inzaghi ha guidato il Benevento a una storica vittoria nel campionato cadetto. Nel 2017 col Venezia, dalla Serie C alla B. E infine la promozione in Serie A dello scorso anno con il Pisa, forse quella più difficile sulla carta. Nel 2026 l'obiettivo è scrivere di nuovo la stessa storia, stavolta con il Palermo che cerca la promozione dalla Serie B ormai da anni, per questo si è affidata a un allenatore che ha guidato tante squadre in questo particolare obiettivo. Al momento i rosanero sono in pieno lotta playoff e ancora in corsa per i primi due posti, che vogliono dire promozione diretta.