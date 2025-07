Inzaghi al Palermo: “Dal Milan alla C, la gavetta mi ha reso migliore”

Dopo aver guidato il Pisa a una storica promozione in Serie A, riportandolo nella massima categoria dopo 34 anni, Filippo Inzaghi , ex gloria del Milan, ha intrapreso una nuova "missione": riportare il Palermo nella massima serie. Ufficializzato nei giorni scorsi come nuovo allenatore del club rosanero, Inzaghi ha rilasciato le sue prime dichiarazioni a "Torretta Café", il talk show prodotto interamente dalla società siciliana. Le sue parole sul Milan e le sue leggende:

Sulla carriera: "Io ho fatto tutto per gradi, sia da giocatore sia da allenatore. In panchina ho avuto subito un'opportunità irrinunciabile al Milan, poi sono ripartito dalla Serie C, ho capito quanto sia importante la gavetta e quanto sia importante imparare dalle sconfitte. Mi sento migliore di quando ho iniziato 10 anni fa. A volte le occasioni si sfruttano, a volte si riparte, ma la miglior medicina in assoluto è mantenere la convinzione in quello che si fa. Da calciatore, Parma sembrava la prima grande svolta con grandi compagni in attacco. Poi lì ho avuto un infortunio, andai all'Atalanta e tutti mi sconsigliavano di andare lì perché avremmo giocato per non retrocedere. Poi di lì ho avuto la fortuna di giocare alla Juventus e al Milan. Sono stato molto fortunato".